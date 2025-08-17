Suudi Arabistan'da önemli buluşma

Suudi Arabistan Krallığı Prensi Abdulaziz Bin Metab El Suud ile Orfey Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Uğur, Cidde'de önce baş başa görüştü. Bu Görüşmede, Orfey Savunma'nın Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı savunma yatırımları ile ortak projeler ve stratejik iş birliği konuları ele alındı.

Baş başa yapılan görüşmenin ardından, iki tarafın heyetlerinin de katılımıyla toplantılar genişletilerek devam etti. Görüşmelerde; savunma sanayii alanında teknoloji transferi, ortak üretim imkanları ve uzun vadeli yatırımlar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Taraflar, görüşmenin iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi ve bölgesel güvenliğe katkı sağlayacak önemli bir adım olduğuna dikkat çekti.

Orfey Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Uğur, görüşmeye dair açıklamasında, "Uluslararası iş birlikteliklerine verdiğimiz önemin ve stratejik adımın hem Türkiye hem de Suudi Arabistan için kalıcı kazanımlar getireceğine inanıyoruz. Bu kapsamda Sayın Prens Abdulaziz Bin Metab'a da bize ve projelerimize gösterdiği ilgi nedeniyle şükranlarımı sunuyorum. Kendisini en kısa sürede ülkemizde ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.