Suudi Arabistan'da insansız hava aracıyla uyuşturucu operasyonu

Suudi Arabistan Sınır Muhafızları, insansız hava aracının da kullanıldığı bir operasyonda 14 bin tablet amfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdi.

Suudi Arabistan Sınır Muhafızları, insansız hava aracının da kullanıldığı bir operasyonda 14 bin tablet amfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre Sınır Muhafızları, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik bir operasyon düzenledi.

Tebük Bölgesi Kara Sınır Muhafızları tarafından düzenlenen operasyonda, bir kaçakçılık sahası üzerinde insansız hava aracı vasıtasıyla 14 bin tablet amfetamin ele geçirildi.

Muhafızlar, uyuşturucu tabletleri işlem yapılmak üzere yetkililere teslim etti.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.