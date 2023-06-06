Suudi Arabistan'da İlk Konfüçyüs Enstitüsü Açıldı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Prens Sultan Üniversitesi'nde Konfüçyüs Enstitüsü'nün resmi açılışı yapıldı. Enstitü, Çin dili ve kültürünü öğrenmek isteyen Suudi öğrencilere ve gençlere fırsatlar sunacak.

Suudi Arabistan'daki Çin Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Yin Lijun (solda) ve Suudi Arabistan Prens Sultan Üniversitesi Rektörü Ahmed bin Saleh El-Yamani, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da üniversitenin Konfüçyüs Enstitüsü'nün açılışını yapıyor, 4 Haziran 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

RİYAD, 6 Haziran (Xinhua) -- Suudi Arabistan, başkenti Riyad'da bulunan Prens Sultan Üniversitesi'nde Konfüçyüs Enstitüsü'nün resmi açılışını yaptı. Böylece krallıktaki ilk Konfüçyüs Enstitüsü açılmış oldu.

Pazar günü düzenlenen açılış törenine üniversitenin Rektörü Ahmed bin Saleh El-Yamani ve Suudi Arabistan'daki Çin Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Yin Lijun katıldı.

El-Yamani, Çin'deki Shenzhen Üniversitesi ile ortaklaşa inşa edilen enstitünün, Çin dili ve kültürünü öğrenmek isteyen Suudi öğrencilere ve gençlere değerli fırsatlar sunacağını söyledi.

El-Yamani ayrıca enstitünün Çin ile Suudi Arabistan arasındaki kültürel ve ekonomik etkileşim ve işbirliğinin teşvik edilmesinde olumlu rol oynayacağını sözlerine ekledi.

Yin, enstitünün açılışında yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın, hızlı kalkınma ivmesini koruduğunu ve çeşitli alanlardaki işbirliğinin sürekli derinleşerek genişletildiğini söyledi.

Yin, halihazırda dört Suudi üniversitesinde Çince dersleri verildiğini ve sekiz ilk ve ortaokulun müfredatında Çince derslerinin bulunduğunu belirtti.

Yin, yeni Konfüçyüs Enstitüsü'nün daha fazla genç Suudi'ye Çin kültürü hakkında bilgi sahibi olma olanağı yaratacağına ve iki ülke arasında çeşitli alanlarda etkileşim ve işbirliği için köprü görevi göreceğine inandığını söyledi.

Konfüçyüs Enstitüsü'nün Shenzhen Üniversitesi'nden Çinli dekanı Zhang Xinying, Xinhua'ya verdiği demeçte enstitünün iyi bir Çince öğretimi, uluslararası öğrenci değişimleri ve Çin-Arap kültürel etkileşimi sağlamaya kararlı olduğunu söyledi.