Suudi Arabistan'da Hacıları Taşıyacak Trenler Hizmete Girdi

Suudi Arabistan'daki kutsal topraklarda Arafat, Müzdelife ve Mina'daki dokuz istasyon arasında hacıları taşıyacak trenler, 90 günlük hazırlıkların ardından bugünden itibaren hizmet vermeye başladı.

Suudi Arabistan'daki kutsal topraklarda Arafat, Müzdelife ve Mina'daki dokuz istasyon arasında hacıları taşıyacak trenler, 90 günlük hazırlıkların ardından bugünden itibaren hizmet vermeye başladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'ın demir yolu şirketi SAR, son aylarda hacıların Arafat, Müzdelife ve Mina arasındaki ulaşımını hazırlanmak için tüm imkanlarını seferber etti.

Yılda sadece hac mevsiminde faaliyet gösteren ve Arafat-Müzdelife-Mina arasında yolcu taşıyan trenlerin son bakım ve kontrolleri yapıldı.

Bu çerçevede 17 trenin tamamında ağır bakım çalışmaları yürütülmesinin yanı sıra trenlerin tüm operasyonel, sinyalizasyon ve haberleşme sistemleri ile operasyon ve kontrol merkezinde kullanılan sistemler geliştirildi.

Bunu, trenlerin ve istasyonların hazır olduğundan emin olmak için ön deneme ve deneme operasyonunun iki aşaması izledi ve bu hazırlık aşaması 90 gün sürdü.

SAR ayrıca tren istasyonlarındaki kalabalıkları yönetmek için Arapçaya ek olarak İngilizce, Urduca, Türkçe ve Endonezce dahil olmak üzere çeşitli dilleri konuşan 7 bin 500'den fazla mevsimlik çalışanla sözleşme yaptı.