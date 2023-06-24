Suudi Arabistan'da Hacı Adayı Sayısı 1,5 Milyonu Aştı

Suudi Arabistan, yurt dışından ülkeye giriş yapan hacı adayı sayısının 1,5 milyonu aştığını açıkladı. Ülkeye 1 milyon 626 bin 500 hacı adayının giriş yaptığı kaydedildi.

Suudi Arabistan, yurt dışından ülkeye giriş yapan hacı adayı sayısının 1,5 milyonu aştığını açıkladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Pasaportlar Genel Müdürlüğü, dün akşama kadar kara, hava ve deniz yoluyla ülkeye giriş yapan hacı adayı sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Ülkeye 1 milyon 626 bin 500 hacı adayının giriş yaptığı kaydedilen açıklamada, bunların 1 milyon 559 bin 53'ünün hava yoluyla, 60 bin 617'sinin kara yoluyla, 6 bin 830'unun da deniz yoluyla geldiği aktarıldı.

Suudi Arabistan İstatistik Kurumu verilerine göre, 2023 yılı için hacı adayı sayısı ülke içinden ve dışından 2,4 milyon olarak açıklanmıştı.

Ülkenin 2030 vizyonu kapsamında Mescid-i Haram'da yapılan genişletme çalışmaları ve Kovid-19 salgınının sona ermesiyle hacı sayısının artırılması hedefleniyor.