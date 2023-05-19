Suudi Arabistan'da 32. Arap Birliği Zirvesi sona erdi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cidde kentinde gerçekleşen 32. Arap Birliği Zirvesi'nin sona erdiğini duyurdu. Veliaht Prens Bin Selman, ülkesinin ev sahipliğinde liderlik ettiği Arap Birliği Zirvesi'nin tamamlandığını ve 33. Arap Birliği Zirvesi'nin de Bahreyn'de gerçekleşeceğini belirtti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cidde kentinde gerçekleşen 32. Arap Birliği Zirvesi'nin sona erdiğini duyurdu.

Veliaht Prens Bin Selman, ülkesinin ev sahipliğinde liderlik ettiği Arap Birliği Zirvesi'nin tamamlandığını ve 33. Arap Birliği Zirvesi'nin de Bahreyn'de gerçekleşeceğini belirtti.

Bin Selman, Arap Birliği Zirvesi'ne katılan liderlerin Cidde Bildirisi'ndeki kararları onayladığını kaydetti.

Öte yandan Arap basınında yer alan haberlerde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin konuşma yapmadan Arap Birliği Zirvesi'nden ayrıldığı belirtildi.

Katar Emirlik Divanı da Arap Birliği Zirvesi'nde konuşmaların devam ettiği dakikalarda, Al Sani'nin Cidde kentinden ayrıldığını açıkladı.

Divan'dan yapılan açıklamada, Al Sani'nin, 32. Arap Birliği Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Bin Selman'a teşekkür mesajı gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, Al Sani'nin, Zirve'nin Arapların ortak çalışmalarını güçlendirmesine katkı sunması temennisinde bulunduğu aktarıldı.

Cidde kentinde gerçekleşen 32. Arap Birliği Zirvesi'ne, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yanı sıra 12 yıl aradan sonra Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed de katıldı.

Arap Birliği, iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.

Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanları, 7 Mayıs'ta, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Suriye'nin Birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.