Suudi Arabistan BRICS ile İşbirliğini Geliştirmeyi Bekliyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, BRICS üyeliğiyle işbirliğini geliştirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. Bin Ferhan, Suudi Arabistan'ın BRICS ülkeleriyle yatırım hacminin 2022'de 160 milyar doları aştığını aktardı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, üyeliğe kabul edildikleri BRICS grubuyla işbirliğini geliştirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Bin Ferhan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi'nin kapanışında konuştu.

Suudi Arabistan'ın Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden oluşan BRICS'e üye olarak davet edilmesinden memnuniyetini dile getiren Bin Ferhan, Riyad'ın BRICS ülkeleriyle yatırım hacminin 2022'de 160 milyar doları aştığını aktardı.

BRICS ülkeleriyle ilişkilerinin güçlü ve sağlam olduğunu vurgulayan Bin Ferhan, ülkesinin BRICS ile işbirliğini geliştirmeyi dört gözle beklediğini ifade etti.

Bakan Bin Ferhan, Suudi Arabistan'ın BRICS'in en büyük ticaret ortağı olduğuna işaret etti.

BRICS, 6 yeni ülkeyi üyeliğe davet etti

BRICS ülkeleri, Johannesburg'daki zirve kapsamında bugün, topluluğa yeni üye alımları konusunda anlaşmaya varmıştı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, bu kapsamda Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır ve Etiyopya'nın BRICS üyeliğine davet edildiğini açıklamıştı.

Ramaphosa, topluluğa davet edilen ülkelerin tam üyeliklerinin 1 Ocak 2024'ten itibaren başlayacağını duyurmuştu.

Johannesburg'da düzenlenen 15. BRICS Zirvesi'nde alınan bu kararla BRICS'e üye ülke sayısı yeni yıl itibarıyla 11'e yükselecek.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeler topluluğu, 2030 yılına kadar küresel hasılanın yarısından fazlasını elinde tutması beklenen bir platform olma özelliği taşıyor.