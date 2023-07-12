Suudi Arabistan, BM İnsan Hakları Konseyi'nin Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları kınayan karar tasarısını memnuniyetle karşıladı

Suudi Arabistan, BM İnsan Hakları Konseyi'nin Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık ve saldırılara karşı kabul ettiği karar tasarısını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Açıklamada, karar taslağının uluslararası hukukun koruduğu insani değerleri pekiştirdiği ve dinlere saygı ilkesini somutlaştırdığı belirtildi. Suudi Arabistan, hoşgörü, ılımlılık ve diyaloğu desteklemek için çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık ve saldırılara karşı karar tasarısı kabul etmesini memnuniyetle karşıladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin ayrımcılığa, düşmanlığa veya şiddete teşvik teşkil eden dini nefretle mücadele karar taslağının kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyor." ifadeleri kullanıldı.

Karar taslağının uluslararası hukukun koruduğu insani değerleri pekiştirdiği belirtilen açıklamada, taslağın kabul edilmesinin dinlere ve kültürlere saygı ilkesini somutlaştırdığı kaydedildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın hoşgörü, ılımlılık ve diyaloğu desteklemek, nefreti ve aşırılığı yaymayı amaçlayan eylemleri de reddetmek için tüm çabaları sürdüreceği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 53'üncü Olağan Oturumu'nda Batılı ülkelerin "hayır" oyu vermesine rağmen Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar kınanmıştı.

47 üyeli BM İnsan Hakları Konseyi'nde alınan kararların bağlayıcılığı bulunmuyor ancak buradan çıkan görüş ulusal parlamentoların alacağı olası kararları etkiliyor.

Ayrıca, uluslararası kamuoyu oluşturulması açısından bu kararlar önem taşıyor.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmış, menfur olay Türkiye başta olmak üzere uluslararası alanda büyük tepkiyle karşılanmıştı.