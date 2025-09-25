Haberler

Suudi Arabistan 95. Ulusal Günü Resepsiyonu Ankara'da Düzenlendi

Suudi Arabistan 95. Ulusal Günü Resepsiyonu Ankara'da Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad A Abualnasr ve eşi Rana A. Bahamdan'ın ev sahipliğinde 95'inci Ulusal Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy katıldı. Atasoy, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendiğini belirtti.

SUUDİ Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad A Abualnasr ve eşi Rana A. Bahamdan'ın ev sahipliğinde, Suudi Arabistan 95'inci Ulusal Günü dolayısıyla bir resepsiyon düzenlendi. Etkinliğe, Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy onur konuğu olarak katıldı.

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, burada yaptığı konuşmada, etkinlik vesilesiyle Ankara Büyükelçisi Fahad A Abualnasr'ı tebrik etti. Atasoy, iki ülke arasındaki köklü kültürel bağlara ve ortak değerlere dikkat çekerek, bu yakın ilişkilerin ve iş birliğinin her geçen gün daha da güçlendiğini vurguladı. Etkinlik, konuklara sunulan geleneksel Suudi Arabistan mutfağından lezzetler ve kültürel gösterilerle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt

"Çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
Gökçek döneminde gong çalarak 41 milyon lira alan mankenin kim olduğu ortaya çıktı

Gökçek'in 41 milyon lira ödediği mankenin kim olduğu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yolladığı futbolcu 4 gol birden attı

Galatasaray'ın yolladığı futbolcu 4 gol birden attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.