Suudi Arabistan 95. Ulusal Günü Resepsiyonu Ankara'da Düzenlendi

SUUDİ Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad A Abualnasr ve eşi Rana A. Bahamdan'ın ev sahipliğinde, Suudi Arabistan 95'inci Ulusal Günü dolayısıyla bir resepsiyon düzenlendi. Etkinliğe, Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy onur konuğu olarak katıldı.

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, burada yaptığı konuşmada, etkinlik vesilesiyle Ankara Büyükelçisi Fahad A Abualnasr'ı tebrik etti. Atasoy, iki ülke arasındaki köklü kültürel bağlara ve ortak değerlere dikkat çekerek, bu yakın ilişkilerin ve iş birliğinin her geçen gün daha da güçlendiğini vurguladı. Etkinlik, konuklara sunulan geleneksel Suudi Arabistan mutfağından lezzetler ve kültürel gösterilerle sona erdi.