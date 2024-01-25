Üye Girişi
Haberler

Suudi Arabistan, 70 yıl sonra akollü içki satışına izin veriyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Suudi Arabistan, 70 yıldan sonra Riyad'da alkollü içki satan bir mağaza açacağını duyurdu. Alkol satışı, 1952'de bir prensin sarhoşken bir İngiliz diplomatı öldürmesi sonucunda yasaklanmıştı. Yeni mağaza, Riyad Diplomatik Bölgesi'nde yer alacak ve diplomatik personellere hizmet verecek. Mağaza, alkol kaçakçılığına karşı bir önlem olarak görülüyor.

Suudi Arabistan, 70 yıldan fazla bir süre sonra Riyad'da alkollü içki satan bir mağaza açacağını duyurdu. İlk müşteriler, yıllardır resmi diplomatik kurye olarak bilinen mühürlü paketlerle içki ithal eden diplomatik personel olacak.

Suudi yetkililer, mağazanın "alkol kaçakçılığına karşı" bir önlem olduğunu belirtti. 1952 yılında Kral Abdulaziz'in oğullarından biri sarhoşken bir İngiliz diplomatı öldürdükten sonra içki satışına yasak getirildi.

Yeni mağaza, belgelere göre şehir merkezinin batısındaki Riyad Diplomatik Bölgesi'nde yer alacak.

Kaynaklar, mağazanın önümüzdeki haftalarda açılmasının beklendiğini söylüyor. Ancak, belgelere göre bazı sınırlamalar olacak.Diplomatlar önceden kaydolmalı ve hükümetten izin almalı, mağazaya 21 yaşın altındaki kişiler alınmayacak.

Belgede aylık sınırlamaların uygulanacağı da belirtiliyor. Ancak, AFP'nin gördüğü belgede, bunların özellikle sıkı olmayacağı belirtiliyor. Müşteriler aylık 240 "puan" ile sınırlı olacak. Bir litre içki altı puan, bir litre şarap üç puan ve bir litre bira bir puan değerinde olacak.

Dokümandan anlaşıldığı kadarıyla, diplomatik ayrıcalıklara sahip olmayan "sıradan" yabancılar alkol alamayacak.

İslam'a göre alkol yasak olsa da, Suudi Arabistan, 1952'ye kadar krallığın içinde bulunmasına karşı hoşgörülü bir tutum sergiliyordu. Bu durum, prens Mishari bin Abdulaziz Al-Saud'un 1951'de Cidde'deki bir fonksiyonda kendisine başka bir içki doldurmayı reddettiği için İngiliz başkonsolosu Cyril Ousman'ı vurmasıyla değişti. Bir yıl sonra Kral Abdulaziz, alkolün tamamen yasaklanmasını emretti. Mishari cinayetten mahkum oldu.

Kaynak: SonDakika.com / Dünya

Politika Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

MURAT KURUM CANLI YAYIN İZLE! Murat Kurum seçim vaatleri neler? Murat Kurum konuşması CANLI İZLE! Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar kimdir? Selin Gökbakar kaç yaşında ve nereli? Bedelli askerlik ertelenir mi? Bedelli askerlik öne alınabilir mi? Müge Anlı Ali Diken bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert Ali Diken'i kim öldürdü, katili kim? Müge Anlı Ali Diken olayı son durum! CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Bedelli askerlikte çarşı izni var mı? Bedelli askerlikte izin var mı, kaç gün? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak son dakika! Emekliye ek zam Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Emekli zammı ne zaman yatacak? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi nerede, hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri konusu ne, hikayesi gerçek mi? İnci Taneleri uyarlama mı? Canlı Dolar Kuru 25 Ocak: Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Güncel döviz kuru! E Devlet çöktü mü? 25 Ocak E Devlet neden açılmıyor, sorun mu var? SON DAKİKA: E devlet yüklenmiyor, neden? 2024 BEDELLİ ASKERLİK SORGULAMA EKRANI | Bedelli askerlik celp ve sevkleri! Askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik hangi illerde yapılıyor 2024? Bedelli askerlik nerede, hangi şehirlerde yapılıyor? İnci Taneleri full HD bölüm izle! İnci Taneleri ilk bölüm tek parça izle! İnci Taneleri son bölüm neler oldu? Bakan Koca: X hastalığı'nın gerçek hayatta karşılığı yok, rahat olun
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title