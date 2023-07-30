Suudi Arabistan, 12 ülkedeki temsilciliklerinde QR kodlu vizeleri kullanmaya başlıyor
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Suudi Arabistan, Türkiye dahil olmak üzere 12 ülkedeki temsilcilik ve konsolosluklarında çalışma, ziyaret ve oturum vizelerini A4 kağıdına QR kodlu olarak vereceğini duyurdu. Suudi Arabistan sivil havacılık otoritesi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye, Pakistan, Yemen, Sudan, Uganda, Lübnan, Nepal, Kenya, Fas, Tayland, Vietnam ile Sri Lanka'daki temsilcilik ve konsolosluklarda elektronik vize uygulamasına geçildiği belirtildi. Uygulamanın Türkiye için 16 Ağustos'ta başlayacağı ifade edildi.
Suudi Arabistan, aralarında Türkiye'nin de olduğu 12 ülkedeki temsilcilik ve konsolosluklarında çalışma, ziyaret ve oturum vizelerinin artık A4 kağıdına QR kodlu verileceğini bildirdi.
Suudi Arabistan sivil havacılık otoritesi tarafından yapılan açıklamada, çalışma, ziyaret ve oturum vizelerinin A4 kağıdına QR kodlu basılı verileceği ifade edildi.
Açıklamada, Türkiye, Pakistan, Yemen, Sudan, Uganda, Lübnan, Nepal, Kenya, Fas, Tayland, Vietnam ile Sri Lanka'daki temsilcilik ve konsolosluklarda söz konusu vizeler için elektronik vize uygulamasına geçildiği belirtildi.
Kararın uygulamaya girme tarihinin ülkelere göre farklılık gösterdiği, Türkiye için uygulamaya 16 Ağustos'ta başlanacağı kaydedildi.