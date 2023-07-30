Suudi Arabistan, 12 ülkedeki temsilciliklerinde QR kodlu vizeleri kullanmaya başlıyor

Suudi Arabistan, Türkiye dahil olmak üzere 12 ülkedeki temsilcilik ve konsolosluklarında çalışma, ziyaret ve oturum vizelerini A4 kağıdına QR kodlu olarak vereceğini duyurdu. Suudi Arabistan sivil havacılık otoritesi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye, Pakistan, Yemen, Sudan, Uganda, Lübnan, Nepal, Kenya, Fas, Tayland, Vietnam ile Sri Lanka'daki temsilcilik ve konsolosluklarda elektronik vize uygulamasına geçildiği belirtildi. Uygulamanın Türkiye için 16 Ağustos'ta başlayacağı ifade edildi.