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Suriyeliler Savaşın Bitmesini Coşkuyla Karşılıyor

Suriyeliler Savaşın Bitmesini Coşkuyla Karşılıyor
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Suriye iç savaşının sona erdiği haberleriyle Ankara'da yaşayan Suriyeliler, coşkulu kutlamalar yaparak ülkelerine dönme isteğini dile getiriyor. Birçok Suriyeli, artık güvenli bir şekilde evlerine döneceklerini ifade ediyor.

Islıklar, halaylar, şarkılar ve tekbir getiren yüzlerce Suriyeli…

Suriye iç savaşından bu yana Ankara'da en çok Suriyeli mültecinin yaşadığı Altındağ'da hiç görülmemiş bir coşku yaşanıyor.

İlçedeki kutlamalar, sabahın erken saatlerinden beri sürüyor.

Konuştuğumuz Suriyeliler, geceden beri uyumadıklarını, an be an gelişmeleri takip ettiklerini ve en sonunda kendilerini kutlama için sokaklara attıklarını söylüyor.

Polisin kontrollü geçiş sağladığı ilçe meydanında coşku hiç azalmadan saatlerdir sürüyor.

Kadın, erkek, genç, yaşlı tüm Suriyelilerin ağzından aynı kelimeler dökülüyor: "Artık bizim için gitme zamanı."

Suriyeliler, ülkelerine dönecek olmayı sevinçle karşılıyor.

Konuştuğumuz hemen her Suriyeli, artık Suriye'nin dönmek için güvenli olduğunu, zaman içinde birçoğunun döneceğini söylüyor.

Ellerinde hem Türkiye hem de Suriye muhalefet bayrağı taşıyan iki gencin yanına gidiyorum.

Hama'dan gelen 20'lerindeki Asif, "Çok mutluyum, hayatımda ilk defa bu kadar mutlu hissediyorum" diyor:

"Dün geceden beri uyumadık. Duygularımı kelimelerle ifade edemiyorum. Burada artık hiçkimse kalmayacak. Ülkemizdeki savaş bittiği için herkes şu anda dönmek istiyor. Türkiye'ye çok teşekkür ederiz."

Arkadaşı Halep'li Ayham da evinin ve işinin kendisini beklediğini söylüyor:

"Orada her şeyimiz var; evimiz, işimiz duruyor. Esad'ın zulmü yüzünden dönemiyorduk. Esad zaliminin elinden kaçmıştık. Kendi vatandaşlarımızı öldürmek istemediğimiz için ülkemizi bırakmak zorunda kalmıştık. Artık her şey bitti, dönüyoruz."

Ankara'nın yanı sıra İstanbul, Hatay, Kilis, Şanlıurfa gibi Suriyelilerin yoğun yaşadığı kentlerden de benzer kutlama haberleri geldi.

Suriye'nin Şişli'deki İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplananlar oldu.

Binanın balkonundaki Esed yönetimine ait bayrak indirildi.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından milyonlarca kişi Türkiye'ye geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 Kasım'da yaptığı son açıklamada, Suriyelilerin sayısının 2 milyon 935 bin 742 olduğunu açıkladı.

İstanbul, ülkede en büyük Suriyeli nüfusuna sahip kent. Şehirde, 500 bin civarında geçici koruma statüsünde Suriyeli yaşıyor.

İstanbul'u Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin, Bursa, Konya, İzmir ve Ankara takip ediyor.

Türkiye'de en az Suriyelinin yaşadığı kent ise sadece sekiz Suriyeliyi barındıran Hakkari.

Yine en az Suriyelinin yaşadığı kentlerden Tunceli'de 28, Bayburt'ta 34, Iğdır'da 63, Artvin'de 75 Suriyeli ikamet ediyor.

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