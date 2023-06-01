Suriyeli yaşlı kadın, nasır tutmuş elleriyle tandır yapıyor

Suriye'deki iç savaşta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Deyrizor iline 8 yıl önce düzenlediği saldırıda tek oğlunu kaybeden 65 yaşındaki Şemse el-Ali, yetim kalan 6 torununa bakabilmek için nasır tutmuş elleriyle tandır yapıyor.

Suriye'deki iç savaşta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Deyrizor iline 8 yıl önce düzenlediği saldırıda tek oğlunu kaybeden 65 yaşındaki Şemse el-Ali, yetim kalan 6 torununa bakabilmek için nasır tutmuş elleriyle tandır yapıyor.

Ali, 2015'te ABD öncülüğündeki güçlerin Deyrizor'da yaşadıkları bölgeye düzenlediği hava saldırısında oğlunu kaybetti.

Yaşlı kadın, kimsesiz kalan 6 torununa daha güvenli bir hayat sunabilmek için o dönemde terör örgütü PKK/YPG ile koalisyon güçlerinin saldırılarının odağındaki Deyrizor'dan Rakka'ya göç etti.

Deyrizorlu aile, Rakka'da yaklaşık 4 yıl yaşadıktan sonra Barış Pınarı Harekatı'yla güvenli hale getirilen Tel Abyad ilçesine yerleşti.

Ali, yaşları 8 ile 13 arasında değişen 6 torunuyla Tel Abyad'in 7 kilometre güneyindeki Havice köyünde yaşıyor. Zor günler geçiren ailenin yükünü üstlenen yaşlı kadın, kaldığı evin bahçesinde, annesinden öğrendiği yöntemle tandır yapıyor.

"Ellerim nasır tuttu, yoğurma işlemi çok yorucu"

Yaşlı kadın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tandır yapmanın zahmetli ve yorucu bir iş olduğunu söyledi.

Ali, "Tandırı üç aşamada yapıyoruz. Öncelikle alt tabakasını yapıp kurutuyoruz. Alt kısım tamamlandıktan sonra orta tabakayı yapıp kurutuyoruz. Biraz kuruduktan sonra elimize aldığımız tahtalar yardımıyla iç ve dış yüzeylerini düzleştiriyoruz." dedi.

Bir tandırın, hava şartlarına bağlı olarak üç günde hazırlandığını anlatan Ali, "Killi toprakların tuz, su ve samanla yoğrulması çok zor ve güç isteyen bir işlem. Ayda ancak 5-6 tandır yapabiliyorum." diye konuştu.

Ali, yaşının tandır yapımı için uygun olmadığını belirterek "Ellerim nasır tuttu, yoğurma işlemi çok yorucu. Bir tandırın fiyatı 90 bin SL (220 Türk lirası)." ifadelerini kullandı.

"Torunlarımın benden başka kimsesi yok"

Torunlarını kış mevsiminde ısıtmak için yıl boyunca dükkanlardan karton topladığını kaydeden Ali, şöyle devam etti:

"Torunlarımın benden başka kimsesi yok. Bugün kahvaltıda sadece zahter, yağ ve yoğurt vardı. Öğle yemekleri ise bulgur. Kış mevsiminde geçinmek ölüm gibi geliyor."

Deyrizorlu kadın, tek başına 6 torunuyla baş etmenin kolay olmadığını vurgulayarak torunlarının geleceği için endişe duyduğunu dile getirdi.