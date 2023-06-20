Suriyeli Sığınmacılar, PKK/YPG/PYD'nin Kontrolündeki Bölgelerden Evlerine Dönemiyor

Suriye'deki iç savaşın ardından terör örgütü PKK/YPG/PYD'nin kontrolündeki bölgelerden kaçıp Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) çeşitli şehirlerde yapılan kamplara sığınan Suriyeliler, terör örgütünün varlığı nedeniyle evlerine dönemiyor. Duhok'un Domiz Kampı'nda 29 bin 191 Suriyeli sığınmacı ikamet ediyor. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde AA muhabirine konuşan Suriyeli sığınmacılar, evlerine dönmenin hasretiyle yaşıyor.

Suriye'deki iç savaşın ardından terör örgütü PKK/YPG/PYD'nin kontrolündeki bölgelerden kaçıp Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) çeşitli şehirlerde yapılan kamplara sığınan Suriyeliler, terör örgütünün varlığı nedeniyle evlerine dönemiyor.

Duhok'un Domiz Kampı'nda 29 bin 191 Suriyeli sığınmacı ikamet ediyor. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde AA muhabirine konuşan Suriyeli sığınmacılar, evlerine dönmenin hasretiyle yaşıyor.

Kamp sakini 62 yaşındaki Suriyeli Abdurrahman Haydar Recep, "Sığınmacılık hayatı çok zor ve artık bitmesini istiyoruz. Suriye'deki şartların normalleşmesini ve topraklarımıza dönmeyi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir diğer sığınmacı 36 yaşındaki Adnan Halid Muhammed de en büyük arzularının ülkelerine dönmek olduğunu belirterek, "Oradaki karışıklık nedeniyle dönemiyoruz. Çok istiyoruz ancak ne yazık ki olmuyor. 10 yıldır gitmedim." dedi.

Suriye'nin Kamışlı kentinden Duhok'a gelen 41 yaşındaki İbrahim Halil Kalo ise yıllardır evinden uzakta yaşadığını ifade etti.

Kalo, anne ve babasının Suriye'de kaldığını belirterek, 11 yıldır onları göremediğini dile getirdi.

ABD'den silah ve eğitim desteği gören terör örgütü PKK/YPG/PYD, Suriye topraklarının dörtte birini işgal ediyor.

Fırat'ın doğusundaki bölgelerde varlık gösteren teröristler, ayrıca Münbiç ve Tel Rıfat ilçelerini de işgalinde tutuyor.