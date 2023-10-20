Suriyeli Sığınmacı Çocuklar Filistin-İsrail Savaşının Bitmesini İstiyor

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ailelerin çocukları, Filistin-İsrail savaşının bir an önce bitmesini istediklerini, savaşın en çok çocuklara zarar verdiğini söyledi.

Savaşın çocuklarından 'Savaş bitsin' çağrısı

Adana'daki Suriyeli çocuklar, İsrail- Filistin savaşında da en çok çocukların zarar göreceğini söyledi

ADANA - Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ailelerin çocukları, Filistin- İsrail savaşının bir an önce bitmesini istediklerini, savaşın en çok çocuklara zarar verdiğini söyledi.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş, aradan 12 yıl geçmesine rağmen devam ediyor. Suriye'de yaşayan milyonlarca insan başka ülkelere sığınmak zorunda kalırken binlerce kişi ise hayatını kaybetti. Çoğu çocuk yüz binlerce insan ise savaşta yaralandı.

Binlerce Filistinli çocuk mağdur

İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırılar ise aradan günler geçmesine rağmen devam ederken binlerce insan hayatını kaybetti. Binlerce Filistinli ise yaralanıp ülkelerini terk etti. Filistin'de kalan insanlar sığınaklarda savaşın son bulmasını beklerken çocuklar ise artık sokaklarda bahçelerde oynamak yerine aileleriyle birlikte hayatta kalma mücadelesi veriyor.

En çok çocuklar zarar görüyor

Türkiye başta olmak üzere birçok ülke İsrail'in saldırılarını kınarken Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ailelerin çocukları, hazırladıkları dövizlerle savaşın bir an önce bitmesini istedi. Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde eğitim gören çocuklar, savaşın en çok çocuklara zarar verdiğini belirtti.

"Ölen çocukları görünce üzülüyoruz"

Ailesiyle birlikte 5 sene önce İdlib'den Adana'ya gelen Bara El Hasan (10), "Filistin'de savaş var. Filistin'de ki savaşın bitmesini istiyoruz. Bizim ülkemizde de savaş vardı, bizde oradan kaçıp buraya geldik. Savaş çok kötü bir şey, savaşta çocuklar ölüyor. Onları görünce bizler de üzülüyoruz" dedi.

"Savaşın bitmesini istiyoruz"

10 sene önce ailesiyle birlikte Adana'ya gelen Kemal Karta, "Bizim ülkemizde de savaş vardı, biz kaçıp buraya geldik. Biran önce savaşın bitmesini istiyoruz. Orada kardeşlerimiz ölüyor, ölmesinler. Savaş iyi bir şey değil" ifadelerini kullandı.

"Çocukların travmaları çok kötüydü"

Öğretmen Neriman Günerli ise savaşın biran önce bitmesini istediğini belirterek, "Çocuklar buraya ilk savaştan kaçıp geldiler. Onların travmaları çok kötüydü. Gerçekten atlatılması zor bir durumdu. Şuanda aynı savaş Filistin'de de var. Biz bu savaşın biran önce bitmesini istiyoruz. Bugün çocuklarla birlikte tepkimizi gösterdik. Bu çocukların yaşadığını o çocukların da yaşamasını istemiyoruz" diye konuştu.