Suriyeli kadınlar, çadır kamplarda mamul kurabiyesi yaparak çocukları sevindiriyor

ETHEM EMRE ÖZCAN/ÖMER KOPARAN - Suriye ordusu ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak Afrin ilçesindeki çadır kampta yaşayan kadınlar, Kurban Bayramı'nda "mamul" adı verilen kurabiye geleneğini sürdürerek çocukları sevindiriyor.

Suriye'de halk, bu yıl iç savaşın gölgesinde 13'üncü Kurban Bayramı'na girmeye hazırlanıyor.

Siyasi çözüm arayışlarının sonuçsuz kalması ve zorlu yaşam şartları nedeniyle ülke içinde özellikle yerinden edilmiş aileler bir bayrama daha buruk giriyor.

Suriye ordusu ve destekçilerinin bombardımanlarından kaçarak Afrin'deki çadır kamplara sığınan aileler, bir bayramı daha evlerinden uzakta geçirmenin üzüntüsünü yaşıyor.

İlçedeki Katma kampındaki kadınlar da Kurban Bayramı'nın burukluğunu, çocuklarına hissettirmemek için çadırlarında yöresel "mamul" kurabiyesi hazırlıyor.

Bayram öncesi bir yandan çocukları mutlu etmek isteyen kadınlar, bir yandan da iç savaş ve göçlere rağmen bayram geleneğini yaşatmaya çalışıyor.

Bayram ritüellerinin önemli bir parçası olan kurabiye yapımına, aile üyelerinin yanı sıra komşular da katılıyor.

Kamptaki aileler, yaptıkları kurabiyelerin bir kısmını maddi durumu yeterli olmayanlarla paylaşarak bayramın birleştirici ruhunu yaşatıyor.

Sığınmacı kamplarında kurban alacak paraları olmayan çoğu aile, kurabiyelerini, hayırseverlerin yardımıyla alabildikleri malzemelerle hazırlıyor.

"Mutlu olsunlar diye kurabiye hazırlıyoruz"

İdlibli 68 yaşındaki Ayyuş Matar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava saldırıları yüzünden köylerini bırakıp Afrin bölgesine yerleştiklerin söyledi.

Suriye ordusunun saldırıları yüzünden kendisinde kalp rahatsızlıkları başladığını belirten Matar, "Bayram için mamul (kurabiyesi) hazırlıyorum. Eskiden bunu köyümüzde yapardık, şimdi ise kampta yapıyoruz." dedi.

Matar, evlatları, yakınları ve sevdikleriyle geçirdiği eski bayramları çok özlediğini vurgulayarak, göçle birlikte ailelerin dağıldığını dile getirdi.

Mamul kurabiyesi geleneğini yaşatmak istediklerinin altını çizen Matar, "Çocuklar, komşularda kurabiye ve tatlı görüp 'biz neden yapmıyoruz' demesinler ve mutlu olsunlar diye kurabiye hazırlıyoruz." diye konuştu.

"İmkanı olmayan ailelerle de paylaşıyoruz"

6 çocuk annesi Hadice Kaddur de çocukları mutlu etmek için Kurban Bayramı'nda bölgede gelenek olan mamul kurabiyesi yaptıklarını anlattı.

Kaddur, "Biz büyükler için bayram sevinci bitti. Çocuklar artık bayram kıyafeti ve tatlılar istiyor. Biz de çocuklar için 2 yıldır yeniden kurabiye ve tatlı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Kurabiye ve tatlı yapımının bayramın vazgeçilmez geleneklerinden biri olduğunu belirten Kaddur, "Kurabiye yaparken yakınlarım ve komşularım yardıma gelir. Ertesi gün ben de onlara yardıma giderim. Yaptığımız bu kurabiyeleri çadır kampta imkanı olmayan ailelerle de paylaşıyoruz." sözlerini sarf etti.