Suriyeli anne, kaçırılan oğluna kavuşma ümidini sakladığı eşyalarla sürdürüyor

Tel Abyadlı İbrahim Halil'in annesi Nur el-İsa, kaçırılan oğlunun giysi ve okul defterlerini saklayarak ona kavuşacağı günün hayalini kuruyor. Oğlunun kaçırılmasından bu yana haber alamayan acılı anne, uluslararası toplumdan yardım istiyor.

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde yaşayan Nur el-İsa, ABD destekli PKK/YPG tarafından 2018'de kaçırılan oğlunun giysi ve okul defterlerini saklayarak ona kavuşacağı günün hayalini kuruyor.

Tel Abyadlı İbrahim Halil, henüz 13 yaşındayken, 2018'de ilçenin terör örgütü PKK/YPG işgali altında olduğu dönemde, halı sahada arkadaşlarıyla maç izlerken teröristlerce kaçırıldı.

Halil'in ailesi, evladını örgütün işgalindeki çok sayıda bölgede arasa da teröristler, kaçırma olayını inkar etti.

Aile, çocuklarının kaçırılmasına tanıklık edenleri yanına alıp sormaya gidince bu kez örgüt, oğlunun yanlarında olduğunu itiraf etti.

Halil'in annesi Nur el-İsa, Temmuz 2018'den bu yana kaçırılan oğlundan haber alamadı.

Acılı anne İsa, oğlundan geriye kalan giysi ve okul defterlerine bakarak yavrusuna kavuşma ümidini diri tutmaya çalışıyor.

"Götürüldüğünden beri hiç bayram yaşamadım"

İsa, AA muhabirine, kaçırılan oğlunu bir an olsun unutmadığını söyledi.

Oğlunun halı sahada maç seyrederken kaçırıldığını belirten İsa, "Sabah evden çıktı, akşama kadar gelmedi. Gece boyu yatağını yokladım ama yoktu. Ertesi sabah halı sahadakilere sorunca 'örgütün oğlumu araçla aldığını' söylediler." dedi.

Anne İsa, örgütün, ilk başta oğlunu kaçırdığını inkar ettiğini ancak sonra sözde askeri eğitime aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Evladıyla görüşme umuduyla Rakka, Haseke ve Deyrizor illerine gittiğini anlatan İsa, "Aramadığımız yer kalmadı. 40 günlük eğitim de bitince kendisi döner demişlerdi ama hala dönmedi. Götürüldüğünden beri hiç bayram yaşamadım." diye konuştu.

Çocuk yaşta kaçırılan oğlunun sevdiği yemekleri gözyaşlarına boğularak sayan İsa, "Onu hatırladığımızda ailecek ağlıyoruz. Dolma ve çiğ köfteyi çok severdi. Yemeklerimi gözyaşlarımla yapıyorum. Onu 13 yaşındayken elimden aldılar." ifadelerini kullandı.

"Sesini duymak istiyorum"

Uluslararası toplumdan yardım isteyen acılı anne İsa, "Oğlumu örgüte bağlı Devrimci Gençlik aldı. Örgütün aldığına dair tanıklar var. Oğlumu istiyorum. Sesini duymak istiyorum. Kış aylarında grip olurdu. Burnundan kan damlardı, acaba bunları yaşıyor mu? Şu an ne yapıyor bilmiyorum, dağlara mı götürdüler onu? Nereye aldılar?" dedi.

İsa, oğlunun kaçırıldığında 6. sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, "Elbiselerini ve defterlerini hala saklıyorum. Bakın el yazısına ne kadar güzel. Okulu severdi. Öğretmenleri de kendisini çok severdi. Öğretmen veya doktor olmasını hayal ediyordum. Oğlumu eğitimden mahrum bıraktılar. Elimden aldılar. Yüreğimi yaktılar." diye konuştu.