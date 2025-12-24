Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Rusya ile İlişkiler Yeni Bir Evreye Giriyor

(ANKARA) - Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Moskova'da bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, görüşmede "yeniden inşa çabalarının desteklenmesi ve istikrarın sağlanması" konularının ele alındığını bildirdi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Rusya Dışişleri Bakanı Sergen Lavrov ile görüştü. Görüşme, ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Şeybani, "Suriye-Rusya ilişkilerini, her iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek stratejik bir seviyeye taşımak istiyoruz" dedi. Şam yönetiminin "dış yatırımları ülkeye çekmeyi hedeflediğini" belirten Şeybani, "bu süreçte Rusya'nın desteğini umduklarını" ifade etti.

Şeybani ayruca "iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir döneme girdiğini" belirterek, bu yılın 14 yıl süren savaşın sona erişinin başlangıcı olduğunu söyledi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Şeybani ve Lavrov arasındaki görüşmede Suriye'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasının, bölgesel istikrar açısından önemi üzerinde durulduğu" belirtildi.

Her iki bakan da İsrail'in Suriye topraklarına yönelik tekrarlayan ihlallerini reddettiklerini vurgulayarak, "uluslararası hukuka ve kararlara saygı gösterilmesi gerektiğini" kaydetti. Görüşmede ayrıca yeniden inşa çabalarının desteklenmesi, istikrarın sağlanması ve geçiş dönemi adaletinin tesisi konuları ele alındığı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Suriye heyetinin ziyaretini verimli olarak nitelendirdi ve "Moskova'nın Suriye'nin birliğini desteklemeye devam edeceğini" ifade etti. Lavrov, "iki ülke arasında verimli bir iş birliği kurulmasını görüştüklerini" aktardı.