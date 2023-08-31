Suriye ve İran, ABD'yi Suriye-Irak sınırında askeri yığınak yapmakla suçladı

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ve İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin Suriye-Irak sınırında askeri yığınak yaptığını iddia ederek uyarıda bulundu.

ŞAM, 31 Ağustos (Xinhua) -- Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ve İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Çarşamba günü yaptıkları ortak açıklamada Suriye- Irak sınırına askeri yığınak yaptığı bildirilen ABD'yi uyardı.

Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen basın toplantısında konuşan iki bakan, ABD'nin kendi kuvvetlerini ve müttefik isyancı grupları Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetinden güneydoğudaki El Tanf ABD üssü yakınlarına kadar uzanan Suriye-Irak sınırı boyunca yığma çabalarından duydukları endişeyi dile getirdi.

Mikdad, bu hamlenin uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve Suriye tarafından dirençle karşılanacağını söyledi.

Abdullahiyan da Mikdad'ın endişelerini yineleyerek, ABD'ye bölgeye zarar vermeyi bırakmasını tavsiye etti.

İranlı bakan, "Amerikan askerlerine anavatanlarına dönmelerini, Amerikalı liderlere de bölgeyi terk edip kendi işleriyle meşgul olmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Suriyeli muhalif aktivistler geçtiğimiz günlerde ABD'nin, İran'ın bölgedeki etkisini kırmak için Suriye-Irak sınırındaki kontrolünü sıkılaştırmayı planladığını bildirmişti.