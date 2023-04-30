Suriye Tel Abyad'da Patlama: 2 Polis Şehit Oldu, 7 Polis Yaralandı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Suriye Tel Abyad'da gerçekleşen patlamada şehit olan polis memurları için taziye mesajı yayınladı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığı da taziye mesajları yayımladı. 2 polis memuru şehit oldu, 7 polis memuru yaralandı.
BAKAN KOCA: YARALILAR, 8 AMBULANS VE 2 UMKE TİMİ İLE ŞANLIURFA'YA NAKLEDİLDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Suriye Tel Abyad'da gerçekleşen patlamada şehit olan polis memurları; Özgür Barçın ve Resul Barutçu için taziye mesajı yayınladı. Bakan Koca paylaşımında "Suriye Tel Abyad'da meydana gelen patlamada Özel Harekata mensup iki polisimiz şehit oldu, 7 polisimiz yaralandı. Yaralılar, 8 ambulans ve 2 UMKE Timi ile Şanlıurfa'ya nakledilmiştir. Şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet; yakınlarına, milletimize, Polis Camiasına başsağlığı diliyor, yaralılara geçmiş olsun diyorum. Bir an önce şifa bulmaları için elimizden geleni yapacağız" açıklamalarında bulundu.EMNİYET VE MSB'DEN TAZİYE MESAJLARISuriye Tel Abyad'da gerçekleşen patlama sonucu şehit olan 2 polis memuru için Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) taziye mesajları yayımlandı. EGM resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Milletimizin başı sağolsun" ifadeleri kullanılırken, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın "Barış Pınarı Harekat bölgesinde bulunan Suriye-Telabyad bölgesindeki arama tarama faaliyetlerinde, PKK/PYD terör örgütünce bombalı saldırı eylemlerinde kullanılmak üzere hazırlanan patlayıcı maddelerin tespiti ve imhası sırasında meydana gelen patlamada, Polis Memurlarımız Özgür Barçın ve Resul Barutcu yaralanmış, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı ve sabır dilerim" açıklaması paylaşıldı.
MSB'nin resmi Twitter hesabından yapılan taziye mesajında ise "30 Nisan 2023 tarihinde şehit düşen polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.