Suriye Tel Abyad'da Patlama: 2 Polis Şehit Oldu, 7 Polis Yaralandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Suriye Tel Abyad'da gerçekleşen patlamada şehit olan polis memurları için taziye mesajı yayınladı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığı da taziye mesajları yayımladı. 2 polis memuru şehit oldu, 7 polis memuru yaralandı.

BAKAN KOCA: YARALILAR, 8 AMBULANS VE 2 UMKE TİMİ İLE ŞANLIURFA'YA NAKLEDİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Suriye Tel Abyad'da gerçekleşen patlamada şehit olan polis memurları; Özgür Barçın ve Resul Barutçu için taziye mesajı yayınladı. Bakan Koca paylaşımında "Suriye Tel Abyad'da meydana gelen patlamada Özel Harekata mensup iki polisimiz şehit oldu, 7 polisimiz yaralandı. Yaralılar, 8 ambulans ve 2 UMKE Timi ile Şanlıurfa'ya nakledilmiştir. Şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet; yakınlarına, milletimize, Polis Camiasına başsağlığı diliyor, yaralılara geçmiş olsun diyorum. Bir an önce şifa bulmaları için elimizden geleni yapacağız" açıklamalarında bulundu.

MSB'nin resmi Twitter hesabından yapılan taziye mesajında ise "30 Nisan 2023 tarihinde şehit düşen polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.