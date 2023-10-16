Suriye sınırında silah sesleri yankılandı

Mardin'in Nusaybin ilçe sınırında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde gece saatlerinde yoğun bir şekilde silah sesleri duyuldu. Silahların neden patlatıldığı ise henüz bilinmiyor.

Mardin'in Nusaybin ilçe sınırında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinden gece saatlerinde yoğun bir şekilde silah sesleri yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Nusaybin ilçesi Suriye sınırında yoğun silah sesleri yankılandı. Suriye'nin Kamışlı kentinden gelen silah sesleri cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, silah seslerinin sebebi konusunda ise herhangi bir bilgi elde edilemedi. - MARDİN