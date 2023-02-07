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Suriye Sağlık Bakanlığı: Hayatını kaybedenlerin sayısı 769'a yükseldi

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Suriye Sağlık Bakanlığı: Hayatını kaybedenlerin sayısı 769'a yükseldi

Suriye Sağlık Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada depremden etkilenen ve hükümetin kontrol ettiği bölgelerde ölü sayısının 769'a, yaralı sayısının ise 1448'e yükseldiğini açıkladı.

Suriye Sağlık Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada depremden etkilenen ve hükümetin kontrol ettiği bölgelerde ölü sayısının 769'a, yaralı sayısının ise 1448'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, verilerin Halep, Lazkiye, Hama, İdlib kırsalı ve Tartus illerinden elde edildiğini vurguladı. Suriye Sağlık Bakanlığı, tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarında acil durum seviyesinin devam ettiğini ve tüm sağlık personelinin maksimum kapasite ile çalıştığını ifade etti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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