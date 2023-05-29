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Suriye rejimi Türk balıkçı teknesine ateş açtı

Suriye rejimi Türk balıkçı teknesine ateş açtı

Dünya Haberleri

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Adana Karataş limanından denize açılan Mahmutcan-1 adlı Türk balıkçı teknesine uluslararası sularda seyrederken Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait iki gemi tarafından ateş açılmasını kınadıklarını ve olayın takipçisi olacaklarını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç: "Dışişleri Adana Karataş limanından denize açılan Mahmutcan-1 adlı Türk balıkçı teknesine uluslararası sularda seyrederken Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait iki gemi tarafından dün (28 Mayıs) ateş açılmasını ve bu şekilde iki balıkçımızın hafif şekilde yaralanması ve teknede maddi zarara sebebiyet verilmesini kınıyoruz. Uluslararası sularda meydana gelen ve Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasına konu olan bu müessif hadisenin takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Dışişleri Bakanlığı Tanju Bilgiç Suriye Dünya Haberler

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