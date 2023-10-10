Suriye ordusu ve destekçisi Rusya, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde son bir haftada 61 sivil yerleşim yerine kara ve hava saldırıları düzenleyerek yaklaşık 79 bin sivili göçe zorladı. Saldırılarda 42 sivil hayatını kaybetti, 214 sivil yaralandı. İdlib'de 51 kamu hizmet binası vuruldu ve insani yardım kuruluşlarından 2 çalışan öldü.

Suriye Ordusu ve Rusya, İdlib'de 61 Sivil Yerleşim Yerini Bombalayarak 79 Bin Sivili Göçe Zorladı

Suriye ordusu ve destekçisi Rusya, son bir haftada İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde 61 sivil yerleşim yerini, karadan ve havadan bombalayarak yaklaşık 79 bin sivili göçe zorladı.

İdlib'de veri çalışması yürüten Suriye Acil Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son bir haftada Suriye ordusu ve destekçisi Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde 61 sivil yerleşim yerine kara ve hava saldırıları düzenlediğini söyledi.

İdlib ve Halep'teki saldırılarda uluslararası kanunlarla yasaklanmış silahların 9 kez kullanıldığını vurgulayan Hallaç, 12'si çocuk 9'u kadın olmak üzere 42 sivilin hayatını kaybettiğini, 214 sivilin yaralandığını belirtti.

Saldırılar soncunda yaklaşık 79 bin sivilin yerinden edildiğini ifade eden Hallaç, "İdlib'de 11 okul, 7 çadır kamp, 15 sağlık tesisi olmak üzere 51 kamu hizmet binası vuruldu." diye konuştu.

Hallaj, saldırılarda, insani yardım kuruluşlarından iki çalışanın öldüğünü, 4 çalışanın yaralandığını aktardı.

"Rejim on binlerce sivili göçe zorladı"

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Şam yönetiminin İdlib ve Halep'te sivil yerleşim yerlerine düzenlediği yoğun saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu.

Mustafa, Şam yönetimin düzenlediği saldırıların on binlerce insanı yerinden eden 2019-2020'deki saldırıları akıllara getirdiğini belirtti.

İdlib ve Halep'te yerleşim yerlerinin hedef alınması soncunda en az 40 sivilin hayatını kaybettiğini vurgulayan Mustafa, "Esed rejimi kontrol ettiği bölgelerde kriz yaşıyor. Buraya yönelen dikkatleri dağıtmak için rejim, Rusya ve İran, İdlib ve Halep'e hava ve kara saldırıları düzenlemeye başladı." dedi.

Şam yönetiminin uluslararası anlaşmalarla yasaklanmış olan misket bombasıyla sivil yerleşimleri hedef aldığını aktaran Mustafa, "Rejim onlarca eğitim, sağlık, insani yardım tesisini hedef alıp on binlerce sivili göçe zorladı." ifadelerini kullandı.

Rejim ve destekçilerinin saldırılarla uluslararası kuralları ihlal ettiğini belirten Mustafa, uluslararası toplumdan ahlaki ve kanuni sorumluluklarını yerine getirme talebinde bulundu.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.