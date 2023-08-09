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Suriye Ordusu ve İran Destekli Terörist Gruplar Tedil Köyüne Saldırdı: 1 Sivil Hayatını Kaybetti

Dünya Haberleri

Halep'in Keferhalep köyünde konuşlu Suriye ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplar, Halep'in batısındaki Tedil köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda 1 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil yaralandı.

Suriye ordusu güçlerinin Halep ilinin batısındaki Tedil köyüne yaptığı saldırıda 1 sivil yaşamını yitirdi.

Halep'in Keferhalep köyünde konuşlu Suriye ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplar, Halep'in batısındaki Tedil köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil yaralandı.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Dünya

Suriye İran Dünya Haberler

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