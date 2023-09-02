Suriye Ordusu ve İran Destekli Terörist Gruplar Kefertal Köyüne Saldırdı: 1 Sivil Öldü
Suriye ordusu ve İran destekli terörist gruplar, Halep'in Keferhalep köyünde bulunan Kefertal köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda 1 sivil hayatını kaybetti.
Suriye ordusu güçlerinin Halep ilinin batısındaki Kefertal köyüne düzenlediği saldırıda 1 sivil öldü.
Halep'in Keferhalep köyünde konuşlu Suriye ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplar, Kefertal köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.
Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Dünya