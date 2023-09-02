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Suriye Ordusu ve İran Destekli Terörist Gruplar Kefertal Köyüne Saldırdı: 1 Sivil Öldü

Dünya Haberleri

Suriye ordusu ve İran destekli terörist gruplar, Halep'in Keferhalep köyünde bulunan Kefertal köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda 1 sivil hayatını kaybetti.

Suriye ordusu güçlerinin Halep ilinin batısındaki Kefertal köyüne düzenlediği saldırıda 1 sivil öldü.

Halep'in Keferhalep köyünde konuşlu Suriye ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplar, Kefertal köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Dünya

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