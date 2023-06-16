Suriye Ordusu Kefernuran Köyüne Saldırdı: 1 Sivil Yaralandı

Halep'in Keferhalep köyünde konuşlu Suriye ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplar, Kefernuran köyünde seyir halindeki bir araca karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi. Saldırıda 1 sivil yaralandı. Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 'gerginliği azaltma bölgesi' oluşturma karar aldı. Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.