Suriye Ordusu Kefernuran Köyüne Saldırdı: 1 Sivil Yaralandı
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Halep'in Keferhalep köyünde konuşlu Suriye ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplar, Kefernuran köyünde seyir halindeki bir araca karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi. Saldırıda 1 sivil yaralandı. Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 'gerginliği azaltma bölgesi' oluşturma karar aldı. Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.
Suriye ordusunun Halep ilinin batısındaki Kefernuran köyüne düzenlediği silahlı saldırıda 1 sivil yaralandı.
Halep'in Keferhalep köyünde konuşlu Suriye ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplar, Halep'in batısındaki Kefernuran köyünde seyir halindeki bira araca karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.
Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 1 sivil yaralandı.
İdlib'deki durum
Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.
Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.
Türkiye, eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.
2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.