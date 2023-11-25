Suriye Ordusu İdlib'teki Saldırıyı Kınandı

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), İdlib'in Kokfin köyüne düzenlenen saldırıda 9 sivilin hayatını kaybetmesini kınadı. Açıklamada, uluslararası toplumun Esed rejimine karşı güçlü bir duruş sergilemesi gerektiği vurgulandı.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Suriye ordusu güçlerinin İdlib'in Kokfin köyüne düzenlediği ve 9 sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

SMDK, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Esed güçlerinin bugün İdlib kırsalına düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da olduğu 9 tarım işçisi sivil hayatını kaybetti. Bu suç rejiminin uluslararası hesap verebilirliğini güçlendirecek sağlam bir uluslararası duruş gerektiriyor." ifadelerine yer verildi.

Astana sürecinin garantör ülkelerinden imzalanan mutabakat ve protokollerin uygulanmasının talep edildiği açıklamada, "Ateşkes anlaşması varken sivillere ve kamu tesislerine yönelik her türlü düşmanca eylemin engellenmesi gerek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) işlenen savaş suçunu kınamaya davet edilerek Suriye yönetimi ve müttefiklerinin suçlarını durdurmak için çeşitli hukuki ve siyasi mekanizmaların etkili şeklide kullanılması çağrısında bulunuldu.