Suriye Ordusu İdlib'te Sivillere Saldırdı: 7 Yaralı

Suriye ordusunun İdlib ilinin güneyinde Eriha ilçesine karadan karaya atış yapan silahlarla düzenlediği saldırıda 2'si çocuk, 1'i kadın olmak üzere toplam 7 sivil yaralandı.

Suriye ordusunun İdlib ilinin güneyinde Eriha ilçesine karadan karaya atış yapan silahlarla düzenlediği saldırıda 2'si çocuk, 1'i kadın olmak üzere toplam 7 sivil yaralandı.

İdlib'in güneyindeki Hanelsibil köyünde konuşlu Suriye ordusu ve destekçileri, İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesine karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenledi.

Sivil savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye ordusunun düzenlediği saldırıda, 2'si çocuk, 1'i kadın toplam 7 sivil yaralandı.

Yaralılar, tedavi için çevredeki hastanelere sevk edildi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, yerel saatle 12.00'de Lazkiye'deki Hımeymim Hava Üssü'nden kalkan 1 Rus savaş uçağı, İdlib'in kuzeyindeki Betinte köyüne hava saldırısı düzenledi.

Düzenlenen hava saldırısında ölü ve yaralı bilgisi olmadığı belirtildi.

Sivil Savunmadan alınan bilgilere göre son bir haftada Suriye ordusunun saldırılarında 10'u çocuk, 4'u kadın olmak üzere toplam 36 sivil hayatını kaybetti, 50'si çocuk 30'u kadın olmak üzere toplam 218 sivil yaralandı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip, 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.