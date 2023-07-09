Suriye Ordusu İdlib'te Saldırı Düzenledi: 3 Çocuk Yaralandı

İdlib'in güneyindeki Bara köyüne yapılan saldırıda 1'i ağır, 3 çocuk yaralandı. Türkiye, Rusya ve İran arasında yapılan mutabakatlarla ateşkes sağlanmış olsa da saldırılar devam ediyor.