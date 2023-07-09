Suriye Ordusu İdlib'te Saldırı Düzenledi: 3 Çocuk Yaralandı
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İdlib'in güneyindeki Bara köyüne yapılan saldırıda 1'i ağır, 3 çocuk yaralandı. Türkiye, Rusya ve İran arasında yapılan mutabakatlarla ateşkes sağlanmış olsa da saldırılar devam ediyor.
Suriye ordusunun İdlib ilinin güneyindeki Bara köyüne düzenlediği saldırıda 1'i ağır, 3 çocuk yaralandı.
İdlib'in güneyindeki Kefrenbil ilçesinde konuşlu Suriye ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib'in güneyindeki Bara köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.
Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, düzenlenen saldırıda birisi ağır 3 çocuk yaralandı. Yaralılar çevredeki hastaneye kaldırıldı.
İdlib'deki durum
Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.
Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.
Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.
2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.