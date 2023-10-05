Suriye Ordusu İdlib'e Saldırılarına Devam Ediyor

Suriye ordusu, İdlib'i art arda 3 gündür vurmaya devam ediyor. Roket ve topçu atışlarının hedefi olan yerleşim yerlerine sivil savunma ekipleri sevk edildi.

Suriye ordusunun İdlib'e yönelik saldırıları 3 gündür devam ediyor.

Suriye ordusu, İdlib'i art arda 3 gündür vurmaya devam ediyor. Rejim güçleri, sabah saatlerinde İdlib kırsalındaki köy ve kasabaları hedef alırken, saldırılar akşam saatlerinde yeniden başladı. Roket ve topçu atışlarının hedefi olan yerleşim yerlerine çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edildi. Son saldırılarda ölü ve yaralı sayısı henüz bilinmezken, sabah saatlerinde 5 kişi hayatını kaybetmiş, 8'i çocuk 46 kişi de yaralanmıştı. - İDLİB