Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne ait çimento fabrikası vuruldu
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK-YPG'ye ait çimento fabrikasını vurdu. Füzelerle vurulan terör örgütüne ait çimento fabrikası kullanılamaz hale getirildi.
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne ait çimento fabrikası vuruldu
MARDİN - Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK- Ypg'ye ait çimento fabrikasını vurdu.
Türkiye, meşru müdafaa hakkını kullanarak bölücü terör örgütü PKK- Ypg unsurlarına yönelik hava ve kara harekatı operasyonlarına devam ediyor.
Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG'li teröristlere ait hedefler gece boyunca ateş destek vasıtalarıyla güçlü şekilde vuruldu.
Füzelerle vurulun terör örgütüne ait çimento fabrikası kullanılamaz hale getirildi.