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Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne ait çimento fabrikası vuruldu

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Dünya Haberleri

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK-YPG'ye ait çimento fabrikasını vurdu. Füzelerle vurulan terör örgütüne ait çimento fabrikası kullanılamaz hale getirildi.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne ait çimento fabrikası vuruldu

MARDİN - Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK- Ypg'ye ait çimento fabrikasını vurdu.

Türkiye, meşru müdafaa hakkını kullanarak bölücü terör örgütü PKK- Ypg unsurlarına yönelik hava ve kara harekatı operasyonlarına devam ediyor.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG'li teröristlere ait hedefler gece boyunca ateş destek vasıtalarıyla güçlü şekilde vuruldu.

Füzelerle vurulun terör örgütüne ait çimento fabrikası kullanılamaz hale getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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