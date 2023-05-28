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Suriye'nin kuzeyinde Erdoğan sevinci

Suriye'nin kuzeyinde Erdoğan sevinci

Dünya Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimin ikinci turundan resmi olmayan rakamlara göre zaferle çıkması Türkiye'de olduğu gibi Suriye'nin kuzeyinde de büyük bir coşkuyla kutlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimin ikinci turundan resmi olmayan rakamlara göre zaferle çıkması Türkiye'de olduğu gibi Suriye'nin kuzeyinde de büyük bir coşkuyla kutlandı.

Türkiye'de gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turundan Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan resmi olmayan sonuçlara göre zafer çıktı. Seçimin sonucu ülke içinde olduğu gibi terörden arındırılan Suriye'nin kuzeyinde de coşkuyla kutlanıyor. Sınırın öteki tarafında gerçekleşen kutlamalar, Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinden de görülebildi. - CERABLUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Suriye Dünya Haberler

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