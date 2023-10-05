Suriye'nin Humus kentinde askeri akademi mezuniyet törenine dron saldırısı

Humus kentinde düzenlenen askeri akademi mezuniyet törenine patlayıcı mühimmat yüklü dron ile gerçekleştirilen saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Suriye'nin Humus kentinde askeri akademi öğrencilerinin mezuniyet törenini hedef alan dron saldırısında ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Beşşar Esed yönetiminin haber ajansı SANA'ya göre, Savunma Bakanlığına dayandırılan haberde, patlayıcı mühimmat yüklü dron ile düzenlenen "terör saldırısında" onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, "Saldırıda, çok sayıda sivil ve askeri personel öldü. Ayrıca onlarca davetli aile ve çok sayıda katılımcı öğrenci de yaralandı." ifadesi kullanıldı.