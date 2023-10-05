Suriye'nin Halep ilinde Esad rejimi tarafından düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti
Suriye ordusu ve İran destekli güçler, Suriye'nin Halep iline bağlı Kafr Nuran köyüne roket saldırısı düzenledi. Saldırıda aynı aileden 5 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Saldırının gerçekleştiği köyün rejim askerlerinin bulunduğu bölgeye yakın olduğu bilinirken, ailenin cansız bedenleri olay yerine gelen sivil savunma ekipleri tarafından bölgeden çıkarıldı.
Suriye'nin Halep ilinde Esad rejimi tarafından düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
Suriye ordusu ve İran destekli güçler, Suriye'nin Halep iline bağlı Kafr Nuran köyüne roket saldırısı düzenledi. Saldırıda aynı aileden 5 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Saldırının gerçekleştiği köyün rejim askerlerinin bulunduğu bölgeye yakın olduğu bilinirken, ailenin cansız bedenleri olay yerine gelen sivil savunma ekipleri tarafından bölgeden çıkarıldı. - HALEP