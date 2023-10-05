Haberler ›› Dünya ›› Suriye'nin Halep ilinde Esad rejimi tarafından düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin Halep ilinde Esad rejimi tarafından düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

Suriye ordusu ve İran destekli güçler, Suriye'nin Halep iline bağlı Kafr Nuran köyüne roket saldırısı düzenledi. Saldırıda aynı aileden 5 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Saldırının gerçekleştiği köyün rejim askerlerinin bulunduğu bölgeye yakın olduğu bilinirken, ailenin cansız bedenleri olay yerine gelen sivil savunma ekipleri tarafından bölgeden çıkarıldı.