Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde protestolar devam ediyor

Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde Şam yönetimi karşıtı protestolar 2 haftadır devam ediyor. Protestocular, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in istifasını talep ediyor.

Suriye'nin güneyinde Dürzi nüfusun ağırlıklı olduğu Suveyda ilinde Şam yönetimi karşıtı protestolar 2 haftadır devam ediyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye ordusunun kontrolünde bulunan Suveyda'da 17 Ağustos'ta başlayan gösteriler, bugün de kent merkezindeki Kerame Meydanı'nda yönetim karşıtı sloganlarla sürdü.

Meydanda bir araya gelen protestocular, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in istifasını istedi.

"Sonsuza kadar yaşasın özgür Suriye" ve "Hukuk ve eşit yurttaşlık devleti kurmak istiyoruz" gibi Arapça dövizler taşıyan yüzlerce gösterici, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib iliyle dayanışma için "Beşşar, Rusya ve İran'la beraber defol" sloganı attı.

Ayrıca kent merkezindeki halk, bugün de dükkanlarının kepenklerini indirerek gösterilere destek verdi.

Şam yönetiminin 16 Ağustos'ta aldığı akaryakıta zam kararından bir gün sonra Dera ile Suveyda illeri başta olmak üzere birçok noktada gösteriler başlamıştı.