Suriye'nin doğusunda PKK/YPG ile Arap aşiretleri arasında çatışmalar yaşandı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde PKK/YPG baskısı altındaki Arap aşiretleri ile terör örgütü arasında çatışmalar yaşandı. Arap aşiretlerinin ayaklanmasına öncülük eden Akidat aşiretinin lideri İbrahim el-Hafıl'in yeniden ayaklanma mesajının ardından çatışmalar başladı.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde PKK/ Ypg baskısı altındaki Arap aşiretleri ile terör örgütü arasında çatışmalar yaşandı.

PKK/YPG'li teröristlere karşı Arap aşiretlerinin ayaklanmasına öncülük eden Akidat aşiretinin lideri İbrahim el-Hafıl'in dün verdiği yeniden ayaklanma mesajının ardından Deyrizor'daki birçok noktada çatışmalar başladı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre Arap aşiretleri, gece yarısından sonra doğu kırsalındaki Direnç, Garanic, Ebu Nteyl, el-Sur, Havayic, Şuheyl ve El Casimi köylerinde terör örgütüne ait araçlar ve sözde karargahları ağır silahlarla hedef aldı.

Söz konusu köylerde çatışmalar yaşandı.

Akidat aşireti lideri Hafıl, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütüne karşı ayaklanmaya hazır oldukları mesajını vermişti.

Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/YPG arasındaki çatışmalar

Terör örgütü PKK/YPG'nin baskısı altında kalan Arap aşiretleri, 27 Ağustos- 25 Eylül'de örgüte karşı iki kez operasyon yapmıştı.

Operasyonlar sonucu Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçelerinde 30'dan fazla köy terörden arındırılmıştı.

Ancak Araplar, terör örgütünün saldırıları sonucu sivil kayıpları önlemek için bu köylerden geri çekilip ABD ile müzakere masasına oturmuştu.

Deyrizor'daki PKK/YPG işgali

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki nüfusun tamamı Araplardan oluşuyor.

Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

Bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satan örgüt, sağladığı geliri kendi faaliyetleri için kullanıyor, bölge halkını ise yerel hizmetlerden ve yardımlardan mahrum bırakıyor.