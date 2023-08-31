Suriye'nin doğusunda çatışma: 12 kasaba PKK/YPG'den kurtarıldı

Suriye'nin Deyrizor kentinde Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/YPG arasında çıkan çatışmalarda 12 kasabanın PKK/YPG'den kurtarıldığı belirtildi. Deyrizor'da çatışmaların devam ettiği ve aşiret mensuplarının terör örgütüne karşı seferberlik ilan ettiği açıklandı.

- Deyrizor'da Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/ Ypg arasında çatışma

İDLİB - Suriye'nin doğusunda yer alan Deyrizor kentinde Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/YPG arasında çatışma çıktı. Çatışmalarda 12 kasabanın PKK/YPG'den kurtarıldığı belirtildi.

Deyrizor kentinde Arap aşiretleri ile terör örgütü PKK/YPG'nin bazı köy ve kasabalarda çatıştığı bildirildi. Arap aşiretlerinin desteğiyle 12 kasabanın PKK/YPG'den kurtarıldığı ve 40'tan fazla bölgede terör örgütü PKK/YPG'yi püskürtmek için çatışmaların sürdüğü belirtildi. Deyrizor'da yer alan El-Ziban kasabasındaki aşiret mensuplarının terör örgütü PKK/YPG'ye karşı genel seferberlik ilan ettiği açıklandı.

İdlib kenti ve Halep'in batı kırsalındaki bazı bölgelerde çatışmaların başladığı ve Arap aşiretlerinin terör örgütü PKK/YPG ile çatışmak için Münbiç'in cephelerine doğru yöneldiği ifade ediliyor.

Çatışmaların önemli Arap aşireti liderlerinden birinin terör örgütü PKK/YPG'ye ait genel merkez binasında alıkonmasının ardından başladığı ve PKK'nın, aşiretin gençlerini savaşmaya zorladığı gerekçesiyle çıktığı belirtiliyor.