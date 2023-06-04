Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus: Büyük normalleşme adımları siyasi bir çözüm getirmez

Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus, siyasi bir çözüme varılmadan Suriye'nin Arap Ligine dönüşünü eleştirerek, büyük normalleşme adımlarının siyasi bir çözüm getirmeyeceğine inandıklarını söyledi.

Camus, 3-4 Haziran'da gerçekleşen Suriye Müzakere Komisyonu toplantısı ve yaptıkları temaslara ilişkin Cenevre'de basın toplantısı düzenledi.

Uzun bir süre sonra tüm tarafların katılımıyla Suriye Müzakere Komisyonunun Cenevre'de toplandığını kaydeden Camus, toplantıda muhalefetin rolünü güçlendirmeyi, bölgesel ve uluslararası arenadaki gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

Camus, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile de görüştüklerini kaydederek, görüşmede Suriye Anayasa Komitesine ilişkin siyasal süreci, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile Suriye'nin Arap Ligine dönüşünü ele aldıklarını söyledi.

Pedersen ile Suriye'deki iç savaşa ilişkin bölgesel ve uluslararası dinamiklerin yanı sıra 10 Mayıs'ta Moskova'da gerçekleştirilen Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısını da konuştuklarını dile getiren Camus, Suriye Müzakere Komisyonunda şubatta Türkiye merkezli yaşanan ve Suriye'yi de etkileyen depremleri de konuştuklarını ifade etti.

"Muhalefet, 2254 çerçevesinde dinamik bir müzakereye hazır"

Suriye Müzakere Komisyonu toplantısı sonunda ortak bir bildiriye ulaştıklarını kaydeden Camus, Suriye'de siyasi çözümü öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararına bağlı kaldıklarını söyledi.

Camus, şöyle devam etti:

"Muhalefet, 2254 çerçevesinde dinamik bir müzakereye hazır. Muhalefet birlik olmuş durumda ve siyasi sürecin herhangi bir şekilde bloke edilmesinden rejimin kendisi sorumludur. Adil bir çözüm için müzakereye hazırız. Ayrıca siyasi bir çözüm olmaksızın Suriyeli mültecilerin geri dönüşünün olmayacağının da altını çizmek istiyoruz."

Türkiye dahil toplantıda temsil edilen tüm ülkelere teşekkürlerini ileten Camus, Türk tarafının Suriyelilerin onurlu, güvenli ve gönüllü dönüşü konusunda net olduğunu ve bunun ortak bir kanı olduğunu söyledi.

Camus, Suriye'nin Arap Ligine dönüşüyle ilgili adımları eleştirerek, "Herhangi bir siyasi Arap Ligine neden geri dönülüyor. Suriye topraklarının yüzde 60'ı rejim tarafından kontrol ediliyor. Toprakların yüzde 40'ı ve nüfusun yarısı rejimin kontrolünden çıktı. Rejimin kontrol ettiği bölgelerde de durum çok kötü. Dolayısıyla büyük normalleşme adımlarının siyasi bir çözüm getirmeyeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.