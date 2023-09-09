Suriye Muhalifleri Fas'taki Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Taziye Mesajı Yayımladı

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı. SMDK'den yapılan açıklamada, Fas'ın çeşitli illerini vuran depremde yüzlerce kişinin ölümünden derin üzüntü duyulduğu belirtildi. Uluslararası yardım ve desteğin sağlanması için çağrıda bulunuldu.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

SMDK'den yapılan açıklamada, Fas'ın çeşitli illerini vuran depremde yüzlerce kişinin ölümünden derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Uluslararası yardım ve desteğin sağlanması için çağrıda bulunuyoruz. Kardeş Fas halkına ve yakınlarını kaybeden ailelere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz." denildi.

Fas'ta yerel saatle 23.10 sularında meydana gelen, merkez üssü Marakeş'in El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre 1037 kişi hayatını kaybetti. Fas İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, çok sayıda kentte hissedilen depremde birçok kişinin yaralandığı bildirildi.

Ölümlerin olduğu şehirlerin arasında Marakeş, Azilal, Agadir, Varzazat ve Chichaoua bulunuyor.

Ekipler, yıkılan binaların enkazında kalanları kurtarmaya çalışıyor.