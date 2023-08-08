Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu: Kimyasal silah saldırılarında adalet bekleniyor

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), kimyasal silah saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınlarının adalet beklediğini belirtti. SMDK, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kimyasal silahlara ilişkin gerçekleştirilecek oturum dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) Suriye'de düzenlenen kimyasal saldırıların 'Esed rejiminin sorumluluğunda' olduğunu doğrulamasına rağmen Şam yönetiminin cezasız kalmasının, uluslararası kararların uygulama mekanizmasında bir başarısızlık göstergesi olduğu kaydedildi. Suriye yönetiminin sorumlu tutulduğu kimyasal silah saldırılarında 1510 sivilin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, 'Suriye'de Esed rejimi tarafından kimyasal silahlarla öldürülen kurbanların yakınlarının hala adalet beklediğini hatırlatmak istiyoruz.' denildi. Açıklamada, 'Dünyayı, ihtiyaç duyduğu her an kimyasal silah kullanmaya hazır olan savaş suçlusundan (Esed yönetimi) kurtarma sorumluluğu, tamamen uluslararası topluma aittir.' ifadesine yer verildi.