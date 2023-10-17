Suriye-Irak tezkeresinin süresi 2 yıl uzatıldı: İYİ Parti 'hayır' oyu kullanan CHP'yi eleştirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak ve Suriye'deki görev süresini 2 yıl daha uzatan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda 164 ret oyuna karşın 357 oyla kabul edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak ve Suriye'deki görev süresini 2 yıl daha uzatan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda 164 ret oyuna karşın 357 oyla kabul edildi.

Tezkeredeki “Türkiye’de yabancı asker bulundurulması” ifadesine itiraz eden CHP ile sınırötesi operasyonlara karşı çıkan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) ise 2 yıl önce olduğu gibi tezkereye hayır oyu kullandı.

CHP’nin tutumuna, iktidar kanadının yanısıra eski ittifak ortağı İYİ Parti de tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkere, TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldü.

Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süren çatışma ortamının, milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiği vurgulanan tezkerede, görev süresi uzatım istemi şu gerekçelere dayandırılıyor:

- Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketler, terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak,

- Irak ve Suriye'deki tüm terör örgütlerinden ülkemize bundan sonra da yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı milli güvenliğimizin idame ettirilmesini sağlamak,

- Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan ve hiçbir meşruiyeti olmayan tek taraflı bölücü girişimler ve bunlarla ilgili olabilecek gelişmeler istikametinde Türkiye'nin menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak,

- Gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilebilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması…”

CHP’den 'yabancı asker postalı' itirazı

Tezkerede yer alan “yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması” ifadesine itiraz eden CHP, hayır oyu kullandı.

CHP’nin tutumunu Genel Kurul öncesinde grup toplantısında konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, “Biz kendi ülkemizin topraklarında yabancı asker postalı istemiyoruz” sözleriyle açıkladı.

Terörle mücadelenin kaçınılmaz olduğunu ve o nedenle TSK’nın sınırötesi harekat yapmasına karşı olmadıklarını belirten Kılıçdaroğlu, ancak “Türkiye’de yabancı asker bulundurulmasını kabul etmeyeceklerini belirtti ve “Yabancı asker geldiğinde, sen davet ettiğinde Kemal Kılıçdaroğlu olarak yabancı askerlerin önünde bütün CHP'liler olarak duracağız ve onları kovacağız görüşüne yer verdi.

TBMM Genel Kurulu’nda tezkere üzerinde söz alan CHP sözcüleri de benzer gerekçeyle, tezkereye hayır oyu kullanacaklarını açıkladı.

İYİ Parti’den eleştiri

CHP'nin 'hayır' oyuna karşın, 2023 seçimlerinde ittifak yaptığı İYİ Parti, DEVA Partisi ve Saadet-Gelecek Partisi grupları tezkereye 'evet' dedi.

İktidar kanadının yanısıra İYİ Parti’den de CHP’nin tutumuna eleştiri geldi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, CHP’nin 'hayır' kararını, “2015 yılından beri Türkiye Büyük Millet Meclisine gelen tüm Irak-Suriye tezkerelerinde 'yabancı silahlı kuvvetler' ibaresi bulunmasına rağmen benzer tezkerelere 2015, 2017 ve 2019’da “evet” oyu vermek, 2021’de de 'hayır' demek ve şimdi de 'hayır' denileceğini söylemek CHP açısından izaha muhtaç bir çelişkidir. Ben CHP’nin 2015 ve 2021 tarihleri arasındaki tüm Irak-Suriye tezkerelerine içinde “yabancı kuvvetler” ifadesi olduğu hâlde okumadan 'evet' oyu vermesini ihtimal dâhilinde görmüyorum” sözleriyle eleştirdi.

CHP’nin tezkereyle ilgili tutumunu 'yapay' olarak nitelendiren Dervişoğlu, “Biz Afrin’in, Tel Abyad’ın ve Resulayn’ın yeniden PKK terör örgütünün kontrolü altına girmesine asla izin veremeyiz, vermeyiz” görüşünü savundu.