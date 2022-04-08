Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: Suriye Güçleri İslam Devleti'ne Karşı Çölde Kampanya Başlatacak - Haberler

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: Suriye Güçleri İslam Devleti'ne Karşı Çölde Kampanya Başlatacak

Xinhua - Dünya
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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: Suriye Güçleri İslam Devleti'ne Karşı Çölde Kampanya Başlatacak

ŞAM, 8 Nisan (Xinhua) — Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye askeri desteğinin, kuzeydeki, aynı zamanda İD'nin fiili başkenti olan, eyalet başkenti Rakka'daki Rasafe çölüne ve ülkenin orta kesiminde bulunan Humus eyaletindeki Sukhneh çölüne ulaştığını duyurdu. İngiltere merkezli izleme örgütü, yakın tarihte gerçekleştirilecek askeri harekatın, İD militanlarının izini bulmak için bu bölgelerde tarama yapmayı amaçladığını bildirdi. […]

ŞAM, 8 Nisan (Xinhua) — Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye askeri desteğinin, kuzeydeki, aynı zamanda İD'nin fiili başkenti olan, eyalet başkenti Rakka'daki Rasafe çölüne ve ülkenin orta kesiminde bulunan Humus eyaletindeki Sukhneh çölüne ulaştığını duyurdu.

İngiltere merkezli izleme örgütü, yakın tarihte gerçekleştirilecek askeri harekatın, İD militanlarının izini bulmak için bu bölgelerde tarama yapmayı amaçladığını bildirdi. 2018'deki büyük yenilgiye rağmen Suriye çölünde halen mevcut olan İD militanları, Suriye askeri araç ve mevzilerine sık sık saldırılar düzenleyerek onlarca can kaybına neden oluyor. Mart ayında 13 Suriyeli asker, Humus çölünde İD'nin kurduğu bir pusuda hayatını kaybetmişti.

Xinhua / Dünya

İnsan Hakları, England, Suriye, Nisan, Dünya, Haberler

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