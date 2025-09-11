Haberler

Suriye Hükümeti'nin İstikrar Çabaları ve Türkiye'nin Desteği

Suriye Hükümeti, ülke genelinde istikrar ve güvenliğin sağlanması için yeniden yapılanma çalışmalarına devam ediyor. Türkiye, bu süreçte Suriye hükümeti ile iş birliğini artırarak bölgedeki terör unsurlarının ortadan kaldırılmasına yönelik gayretleri desteklediklerini belirtiyor.

MSB Kaynakları: ( Suriye'deki son duruma ilişkin) Suriye Hükümeti tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam etmektedir. Bu bağlamda, Suriye Hükümeti tarafından halkın huzur ve refahına doğrudan katkı sağlayacak şekilde başta DEAŞ olmak üzere bölgenin terörden arındırılması yönündeki taleplerini dikkate alıyor, bu çerçevede Suriye ile eşgüdüm içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Suriye'nin istikrarı ve güvenliği, bölgenin huzuru için kritik öneme sahiptir. Türkiye, bu doğrultuda Suriye hükümetiyle yakın iş birliğini sürdürmeye ve 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesini desteklemeye kararlıdır.

