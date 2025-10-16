Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara Rusya'da Putin ile Görüştü

(ANKARA) - Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el- Şara, Beşar Esad'ın devrilmesinden 10 ay sonra Rusya'ya giderek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Rus askeri üsleri de ele alındı. Şara, Rus askeri üslerin varlığına izin vereceklerini ima ederek, "İki ülke arasındaki uzun tarih boyunca yapılan tüm anlaşmalara saygı göstereceğini" belirtti.

Suriye'nin geçici Devlet Başkanı Ahmed el- Şara, Beşar Esad'ın devrilmesinden 10 ay sonra, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Putin, "Son on yıllarda ülkelerimiz özel bir ilişki inşa etti" dedi. Ayrıca, görüşmelerinin gündeminde "çok sayıda ilginç ve faydalı girişimin" yer aldığını belirten Putin, Rusya'nın bunları "hayata geçirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır" olduğunu kaydetti.

Şara ise Suriye'nin tüm ülkelerle yeniden diplomatik ilişkiler kurmak istediğini, ancak bunun "öncelikle Rusya ile" olacağını söyledi.

Rusya, Akdeniz kıyısındaki Tartus deniz üssü ve Hmeymim askeri hava üssüne erişimini sürdürmek istiyor. Şara da buna izin verebileceğini ima ederek, Suriye'nin "iki ülke arasındaki uzun tarih boyunca yapılan tüm anlaşmalara saygı göstereceğini" ifade etti.

Şara ayrıca, Rusya'dan iktidarını pekiştirmesi, ülke sınırlarını güvence altına alması ve enerji ile yatırım yoluyla zayıf ekonomiyi kurtarması için destek talep etti.

Rus yetkililer de Suriye'ye gıda ve ilaç tedarik etmeye, ayrıca zarar gören enerji ve ulaşım altyapısını onarmaya hazır olduklarını açıkladı.

Suriye medyasında yer alan haberlere göre Şara, devrilmesinden sonra Rusya'ya kaçan Esad'ın "savaş suçlarından yargılanması" üzere iadesini isteyecek. Ancak Rus medyası, Rusya'nın buna onay vermesinin pek olası görülmediğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 13 Ekim Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Esad ve ailesine "fiziksel olarak ortadan kaldırılma riskiyle karşı karşıya oldukları" için sığınma hakkı verildiğini söylemişti.

Lavrov, dünkü basın toplantısında da Putin ile Şara'nın Moskova'daki görüşmelerinde Rus askeri üsleri konusunu ele aldıklarını duyurdu.