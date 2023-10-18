Suriye, Gazze'deki Hastane Saldırısı Nedeniyle 3 Günlük Yas İlan Etti

Suriye, dün işgal altındaki Gazze'de meydana gelen Baptist Hastanesi saldırısında ölenler için 3 günlük yas ilan ettiğini ve tüm dünyadaki diplomatik misyonluklarında bayrakların yarıya ineceğini duyurdu.

Suriye, dün işgal altındaki Gazze'de meydana gelen Baptist Hastanesi saldırısında ölenler için 3 günlük yas ilan ettiğini ve tüm dünyadaki diplomatik misyonluklarında bayrakların yarıya ineceğini duyurdu.

Suriye Başbakanlığı bugün yaptığı yazılı açıklamada "Saldırı sonucu hayatını kaybeden masum kurbanlar için 18.10.23 tarihinden başlamak üzere üç gün süreyle resmi yas ilan edildi. ve bu süre boyunca Suriye Arap Cumhuriyeti'nin tüm bölgelerinde ve yurtdışındaki tüm büyükelçilik ve diplomatik kurumlarda bayraklar yarıya indirilecektir" denildi.