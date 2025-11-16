Haberler

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'nin Çin Ziyareti
Güncelleme:
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Çin'e resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyaret kapsamında Çinli yetkililerle bir dizi görüşme yapılacak.

SURİYE Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin, Çin'e resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı Medya İdaresi, Suriye basınına yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin, bugün Çin'e ilk resmi ziyaretini gerçekleştireceğini duyurdu. Şeybani'nin, Çinli yetkililerle bir dizi görüşme yapacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
