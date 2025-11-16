Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'nin Çin Ziyareti

SURİYE Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin, Çin'e resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı Medya İdaresi, Suriye basınına yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin, bugün Çin'e ilk resmi ziyaretini gerçekleştireceğini duyurdu. Şeybani'nin, Çinli yetkililerle bir dizi görüşme yapacağı belirtildi.