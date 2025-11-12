Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Londra'ya Resmi Ziyarette Bulunuyor

(ANKARA) - Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, üst düzey yetkililerle ikili ve bölgesel konuları görüşmek üzere Londra'yı ziyaret ediyor.

Suriye Devlet Haber Ajansı'na (SANA) göre, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Londra'ya gidecek.

Şeybani, İngiltere'de, üst düzey yetkililerle ikili ve bölgesel konuları görüşecek. Ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkileri ve Suriye'deki son gelişmeleri ele alma amacı taşıdığı belirtildi.

İngiltere, geçen hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin benzer bir kararının ardından, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya yönelik yaptırımları kaldırmıştı.

Ziyaret, Şara'nın Beyaz Saray'a yaptığı ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü ziyaretten iki gün sonra gerçekleşiyor. Şara, ekim ayı ortasında da Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşmüştü.