Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'den İsrail'e Tepki: 'Egemenliğimize İhlal Var'

SURİYE Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in hava saldırılarının ülkesinin egemenliğini ihlal ettiğini belirterek, "Bu tür saldırıları meşrulaştırmak için kullanılan dışarıdan destekli silahlı gruplar bahanesi artık geçerliliğini yitirmiştir" dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İsrail-Filistin meselesine ilişkin oturum düzenlendi. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, yaptığı konuşmada ülkesinin 'çevresinden izole değil, bölge dokusunun ayrılmaz bir parçası' olduğunu ifade etti. Ülkesinin istikrarının ve güvenliğinin, komşuların istikrarı ve güvenliğinden ayrı tutulamayacağını belirten Şeybani, bölgede bir ülkedeki şiddetin 'istikrarsızlığı yayacağını ve aşırılıkçı dalgalar oluşturacağına' dikkat çekti.

İsrail'in hava saldırıları nedeniyle Suriye'nin 'egemenliğinin ihlal edildiğini ve gerçek bir tehditle karşı karşıya' olduğunu vurgulayan Şeybani, "Bu tür saldırıları meşrulaştırmak için kullanılan dışarıdan destekli silahlı gruplar bahanesi artık geçerliliğini yitirmiştir" dedi.

Saldırıların konsey kararlarını açıkça ihlal ettiğini, Suriye'nin sivil altyapısını yok ettiğini kaydeden Şeybani, "İsrail tarafının tüm yanıltıcı anlatıları başarısız oldu. Suriye halkı, saldırılar sonucunda endişe duyuyor ve İsrail tarafından tehdit edildiğini hissediyor" açıklamasını yaptı.