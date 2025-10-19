Haberler

Suriye Dışişleri Bakanı: Rusya ile Anlaşmaları Kabul Etmiyoruz

Suriye Dışişleri Bakanı: Rusya ile Anlaşmaları Kabul Etmiyoruz
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Rusya ile devrik rejim arasında yapılan anlaşmaları reddettiklerini ve bu anlaşmaların askıda olduğunu belirtti. Yeni Suriye'nin uluslararası platformda örnek teşkil ettiğini vurguladı.

SURİYE Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, "Rusya ile devrik rejim arasında yapılan anlaşmaları kabul etmiyoruz. Bu anlaşmaların tamamı askıda ve henüz yeni anlaşmalara ulaşmış değiliz" dedi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ülke basınına gündeme ilişkin açıklamada bulundu. Suriye'deki dönüşümü hedef alan veya ülkeyi kutuplaştırmayı amaçlayan girişimlere karşı ülkeyi koruduklarını vurgulayan Şeybani, "Yeni Suriye, uluslararası platformlarda önceki dönemin aksine ilham kaynağı olan ve gurur veren bir örnek olarak anılıyor" diye konuştu.

Şeybani, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Birleşmiş Milletler'deki (BM) konuşmasının 'duygusal bir içerik taşıdığını ve Suriye hikayesini özetlediğini' kaydederek, "Cumhurbaşkanı Şara'nın BM konuşması Suriyelileri ilk kez gerçekten temsil eden tarihi bir adım" ifadesini kullandı.

Rusya ile ilişkilerin açılım sürecinin aşamalı ilerlediğini dile getiren Şeybani, "Rusya ile devrik rejim arasında yapılan anlaşmaları kabul etmiyoruz. Bu anlaşmaların tamamı askıda ve henüz yeni anlaşmalara ulaşmış değiliz. Rus tarafının üzerinde mutabık kaldığı nokta, eski anlaşmaların yeniden değerlendirilmesidir" açıklamasında bulundu.

Şeybani, Rus askeri varlığının konumunun da müzakere başlıklarından biri olduğunun altını çizerek, "Bu üslerin görev tanımı ve bulundukları yerlerin statüsü üzerine konuşuyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
